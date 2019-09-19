В Башкирии из-за ветра без электричества остались 158 населенных пунктов

УФА, 19 сентября. /ТАСС/. Электроснабжение 158 населенных пунктов Башкирии нарушено из-за шквалистого ветра. В них проживают более 36 тыс. человек, сообщает ситуационно-аналитический центр Минэнерго России.

"С 04:49 мск по настоящее время из-за шквалистого усиления ветра с порывами до 26 м/с происходят отключения в электрических сетях 35-110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 0,4-10 кВ Башкирии. Без электроснабжения остаются бытовые потребители 158 населенных пунктов, где проживают около 36600 человек", - говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС по республике, на 13:00 мск из-за падения деревьев повреждены три опоры линии электропередач, максимальные порывы ветра до 22 м/с фиксируются в юго-восточной части региона. "Зафиксировано 63 случая падения деревьев, 10 случаев падения рекламных щитов, повреждено девять автомобилей, три опоры ЛЭП и одна остановка общественного транспорта. Также зафиксировано семь случаев срыва кровли и девять случаев отключения электроэнергии", - сообщает пресс-служба ведомства. Погибших и пострадавших нет.