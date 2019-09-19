В отношении трех жителей Югры возбуждено дело об участии в ИГ

ТАСС, 19 сентября. Следователи возбудили уголовное дело в отношении трех жителей Нижневартовска по подозрению в связях с международной террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), сообщила журналистам пресс-служба следственного управления СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.

"Следственными органами СК РФ по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической") в отношении трех жителей Нижневартовска. <…> Накануне двое подозреваемых были задержаны в Нижневартовске, третий мужчина задержан в Республике Татарстан", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в ходе проведенных обысков следователями СКР изъяты экстремистская литература и изображения с текстами экстремистского содержания, символика и флаг террористической организации, патроны и другие предметы, имеющие значение для следствия.

"Кроме этого, при личном досмотре одного из подозреваемых при нем обнаружено наркотическое вещество в крупном размере и пистолет с патронами. По данному факту органами внутренних дел возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 228 УК РФ и ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконное приобретение и хранение наркотиков" и "Незаконное приобретение, хранение и ношение оружия"). В дальнейшем все уголовные дела будут соединены в одном производстве", - уточнили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что подозреваемые в настоящее время задержаны, следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

В новость были внесены изменения (14:49 мск) - добавлены подробности после второго абзаца.