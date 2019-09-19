СМИ: пираты напали в водах Гвинеи на латвийский танкер

РИГА, 19 сентября. /ТАСС/. Латвийский танкер Ance был атакован пиратами в водах западно-африканского государства Гвинея. Об этом сообщило в четверг информационное агентство LETA.

Согласно сообщению, в котором LETA ссылается на издание Maritime and Crimean Shipping News, инцидент произошел в понедельник, 16 сентября, у побережья Гвинеи в районе ее столицы Конакри, где танкер Ance стоял на якоре. Четверо грабителей, вооруженных ножами и огнестрельным оружием, проникли на корабль, взяли в плен членов экипажа и заперли их в одной из кают, после чего покинули судно с их личными вещами, деньгами и другим имуществом.

Никто из членов экипажа, который состоит из 18 граждан Латвии, двух граждан Грузии и одного гражданина Литвы, не пострадал. Владеющая кораблем компания Latvian Shipping Company оценила размер кражи как несущественный.