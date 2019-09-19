{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Задержан бывший вице-президент ФК "Анжи" Махи Идрисов

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что у Идрисова нашли "большое количество оружия"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Бывший вице-президент махачкалинского футбольного клуба "Анжи" Махи Идрисов задержан в Дагестане. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе республиканского управления МВД.

"Он задержан", - сообщили агентству в республиканском МВД, не уточнив подробностей.

Источник ТАСС в правоохранительных органах в свою очередь сообщил, что у Идрисова "найдено большое количество оружия". По словам собеседника агентства, правоохранители обнаружили у Идрисова помповое ружье, три автомата Калашникова, два пистолета Стечкина, пистолет Макарова, гранаты, пистолет Ярыгина и пистолет неустановленной марки. Также у него найдено коллекционное холодное оружие и несколько регистрационных госномеров машин.

Теги
Россия
Два вагона грузового поезда сошли с рельсов в Нижнем Новгороде
В результате инцидента никто не пострадал
Читать полностью