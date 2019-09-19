Задержан бывший вице-президент ФК "Анжи" Махи Идрисов

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Бывший вице-президент махачкалинского футбольного клуба "Анжи" Махи Идрисов задержан в Дагестане. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе республиканского управления МВД.

"Он задержан", - сообщили агентству в республиканском МВД, не уточнив подробностей.

Источник ТАСС в правоохранительных органах в свою очередь сообщил, что у Идрисова "найдено большое количество оружия". По словам собеседника агентства, правоохранители обнаружили у Идрисова помповое ружье, три автомата Калашникова, два пистолета Стечкина, пистолет Макарова, гранаты, пистолет Ярыгина и пистолет неустановленной марки. Также у него найдено коллекционное холодное оружие и несколько регистрационных госномеров машин.