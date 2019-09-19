Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом под Мурманском увеличилось до семи

МУРМАНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Количество пострадавших при столкновении микроавтобуса и иномарки на 1405-м км трассы Р-21 "Кола" в Мурманской области увеличилось до семи, сообщили журналистам в пресс-службе УГИБДД региона.

Ранее сообщалось о пяти пострадавших.

"В настоящее время имеется информация о семи пострадавших. Трое госпитализированы, трое доставлены в медицинское учреждение для обследование, одному пострадавшему оказана помощь амбулаторно", - сказали в пресс-службе.

По предварительным данным, водитель "Митсубиси" обгонял микроавтобус у населенного пункта Лавна и столкнулся с ним, после чего оба автомобиля съехали в кювет. Микроавтобус перевозил рабочих из Мурманска в Белокаменку.