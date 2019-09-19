Защита Котова просит изменить ему меру пресечения до заседания суда по жалобе на приговор

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Адвокаты Константина Котова обратились в прокуратуру Москвы и Мосгорсуд с просьбой смягчить ему меру пресечения и отпустить из СИЗО до заседания суда по жалобе на приговор. Об этом ТАСС сообщил его защитник Алексей Липцер.

"Сегодня защитники Константина Котова обратились с ходатайством в прокуратуру Москвы и в Московский городской суд об изменении ему меры пресечения до рассмотрения судом апелляционных жалоб", - сказал Липцер, ранее защищавший Ильдара Дадина, который был осужден по той же статье, что и Котов.

Липцер заявил, что защита Котова действовала по аналогии с поступком адвокатов Павла Устинова, осужденного за нападение на бойца ОМОН на несанкционированной акции. "Вчера защита подала аналогичное ходатайство в прокуратуру, а уже сегодня назначили заседание в Мосгорсуде", - отметил он.

Котов признан виновным по статье 212.1 УК РФ и приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Его адвокаты обжаловали приговор, заключив с ним соглашение на сумму 212 рублей 10 копеек (номер статьи, по которой он был осужден - прим. ТАСС).

Как установил суд, активист за последние полгода неоднократно привлекался к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). 10 августа он участвовал в несогласованном митинге в центре Москвы и был задержан при попытке скрыться.

Установлено, что Котов привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях 2 марта, 13 мая и 12 июня.

Статья обвинения

Статья 212.1 введена в УК РФ в июле 2014 года и предусматривает уголовную ответственность за неоднократные нарушения установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Первым осужденным по этой статье стал Ильдар Дадин. Басманный суд Москвы в декабре 2015 года приговорил его к трем годам лишения свободы, признав виновным по четырем эпизодам участия в несогласованных акциях протеста 6 и 23 августа, 13 сентября и 5 декабря 2014 года. В марте 2016 года приговор был смягчен до двух с половиной лет.

Дадин оспаривал эту статью УК в Конституционном суде, который предложил статью изменить, а дело Дадина пересмотреть. 22 февраля Верховный суд отменил приговор, постановив освободить Дадина из колонии. После этого уголовного дела звучали предложения декриминализировать ст. 212.1, но поддержки у законодателей и правительства они не нашли.