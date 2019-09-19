Виновник ДТП с двумя погибшими в Воронежской области получил шесть лет колонии-поселения

ВОРОНЕЖ, 19 сентября. /ТАСС/. Суд в Воронежской области приговорил к шести годам колонии-поселения мужчину, по вине которого в ДТП погибли два человека, в том числе шестилетний ребенок, и еще семь человек получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба областного ГУ МВД.

"Павловским районным судом вынесен приговор 57-летнему жителю Краснодарского края по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 6 лет с отбыванием в колонии-поселении. Он на 3 года лишен права управления автомобилем", - говорится в сообщении пресс-службы полиции.

Столкновение четырех легковых автомобилей и одного грузовика произошло вечером 9 января на 697-м км автодороги М-4 "Дон" в Верхнемамонском районе Воронежской области. Автомобиль Ford Focus, за рулем которого находился 57-летний житель Краснодарского края, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком "КамАЗ", после чего врезался в автомобили Volkswagen Passat, Mitsubishi Outlander и Subaru Forester. В результате ДТП водитель автомобиля "Фольксваген", 38-летний житель Ивановской области, от полученных травм скончался на месте происшествия, а пассажир автомобиля Mitsubishi 6-летняя девочка из Московской области - от полученных телесных повреждений скончалась в больнице. Еще семь человек были доставлены в медицинское учреждение.