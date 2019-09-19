Обыск в налоговой инспекции района Махачкалы связан с делом о фальсификации реестра юрлиц

МАХАЧКАЛА, 19 сентября. /ТАСС/. Обыски в ИФНС по Ленинскому району Махачкалы прошли в рамках расследования уголовного дела о фальсификации данных в Едином государственном реестре юридических лиц, сообщается в четверг на сайте СК РФ.

"В рамках расследования уголовного дела в помещении налоговой инспекции по Ленинскому району города Махачкалы следователями проведены обыски в целях изъятия интересующих следствие предметов и документов", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в апреле и мае 2019 года неизвестные от имени гендиректора одного из обществ с ограниченной ответственностью представили в ИФНС по Ленинскому району Махачкалы фальшивые документы. Это было сделано в целях внесения в Единый государственный реестр юридических лиц ложных сведений.