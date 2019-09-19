Пожар под Феодосией на площади 45 га полностью потушен

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Пожарные потушили возгорание в районе поселка Орджоникидзе под Феодосией, где горела сухая растительность на площади 45 га, сообщается в четверг на сайте МЧС Республики Крым.

"По состоянию на 16:18 19 сентября возгорание сухой растительности на территории 35-го квартала Феодосийского участкового лесничества ликвидировано. Общая площадь пожара составила 45 га", - говорится в сообщении.

Пожар возник около 18:30 мск в среду. На месте работали 216 человек и 41 единица техники.