В Ингушетии возбудили дело о хищении при строительстве здания телерадиокомпании

МАГАС, 19 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Ингушетии после хищения подрядчиком 11 млн рублей бюджетных средств, выделенных на строительство здания государственной национальной телерадиокомпании "Ингушетия", сообщается на сайте прокуратуры республики.

"По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере") по факту хищения подрядной организацией бюджетных денежных средств на сумму более 11 млн рублей, выделенных для строительства здания телерадиокомпании", - говорится в сообщении.

В 2011 году между Минстроем Ингушетии и ООО "Беркат" был заключен госконтракт на строительство здания телерадиокомпании "Ингушетия", в том числе на поставку и монтаж оборудования на сумму более 512 млн рублей. В 2013 году объект был сдан в эксплуатацию, оплата подрядной организации ООО "Беркат" произведена в полном объеме. Однако в ходе прокурорской проверки выявлено, что объект был сдан в эксплуатацию при отсутствии оборудования на сумму более 11 млн рублей. Материалы проверки прокуратурой региона направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.