В Петербурге арестованы обвиняемые в покушении на убийство гражданина Узбекистана

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга в четверг заключил под стражу двух обвиняемых в покушении на убийство гражданина Узбекистана, совершенное на национальной почве. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

"Красногвардейский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Романа Кулева и Владислава Смоликова", - говорится в сообщении.

По данным следствия, они напали на гражданина Узбекистана. Смоликов распылил слезоточивое вещество в лицо потерпевшему и нанес не менее двух ударов ножом в область грудной клетки, после чего Кулев также распылил слезоточивое вещество и нанес не менее одного удара ножом.

При допросе в качестве обвиняемых Кулаев и Смоликов показания давать отказались, вину не признали. Мера пресечения избрана сроком до 16 ноября 2019 года.

Ранее ГСУ СК РФ по Петербургу сообщал, что в ночь с 16 на 17 сентября около одного из домов по Среднеохтинскому проспекту двое злоумышленников напали на гражданина Узбекистана, после чего пострадавший был госпитализирован. Уголовное дело возбуждено по статье "Покушение на убийство по национальным мотивам". Источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что задержанные - жители Москвы.