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Суд приговорил к 8 годам бармена, задушившего посетителя в Harat's Pub в Москве

Также он должен будет выплатить компенсацию

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Суд приговорил к 8 годам лишения свободы бармена, задушившего посетителя в баре Harat's Pub в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Сегодня приговором суда ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с выплатой компенсации", - сообщила Иванова.

Утром 2 февраля в баре на Земляном Валу было обнаружено тело посетителя 1990 года рождения с признаками удушения. Следствие и суд установили, что между посетителем и 27-летним барменом Иваном Шубиным произошел конфликт с потасовкой. 28-летний посетитель пробыл в заведении на всю ночь, а утром бармен попросил его уйти. Однако молодой человек отказался уйти, после чего между ними завязалась драка, в результате которой бармен задушил посетителя.

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