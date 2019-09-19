При разбойном нападении на магазин "Пятерочка" в Москве украден флакон шампуня

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Трое неизвестных совершили разбойное нападение на магазин "Пятерочка" на северо-востоке Москвы и украли флакон шампуня. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Трое неизвестных совершили разбойное нападение на магазин и, похитив одну бутылку шампуня для волос, скрылись", - сказал собеседник агентства.

В городе введен план "Перехват", полиция ищет иномарку, на которой скрылись злоумышленники.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве ТАСС подтвердили факт происшествия, уточнив, что "сообщение о разбойном нападении по адресу: Алтуфьевское шоссе, 26Б, поступило в полицию в 17:30 мск".