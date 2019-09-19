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Движение на юге МКАД ограничено из-за ДТП с тремя грузовиками

По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Движение на юге МКАД ограничено из-за ДТП с участием трех грузовиков, водителей просят выбирать пути объезда. Об этом сообщается в аккаунте столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

"На внутренней стороне МКАД в районе развязки с Липецкой улицей произошло ДТП с участием трех грузовых автомобилей. Предварительно без пострадавших. На месте оперативные службы. Перекрыто движение по правой и двум средним полосам", - говорится в сообщении.

Водителям рекомендуют выбирать пути объезда.

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