Движение на юге МКАД ограничено из-за ДТП с тремя грузовиками

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Движение на юге МКАД ограничено из-за ДТП с участием трех грузовиков, водителей просят выбирать пути объезда. Об этом сообщается в аккаунте столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

"На внутренней стороне МКАД в районе развязки с Липецкой улицей произошло ДТП с участием трех грузовых автомобилей. Предварительно без пострадавших. На месте оперативные службы. Перекрыто движение по правой и двум средним полосам", - говорится в сообщении.

Водителям рекомендуют выбирать пути объезда.