Картины Айвазовского и Рериха изъяты при обыске у учредителя Мурманского пароходства

МУРМАНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Предметы искусства, в том числе картины известных художников стоимостью до нескольких миллионов долларов, были изъяты у задержанного ранее в рамках уголовного дела учредителя и члена совета директоров "Мурманского морского пароходства" (ММП). Об этом сообщается на сайте СК РФ.

"В ходе обысков изъяты дорогостоящие предметы искусства, в том числе 11 картин Н. К. Рериха, одна из которых - "Поморяне. Вечер", в 2009 году оценивалась в примерно $2,5 - 3 млн, картина И. К. Айвазовского "У берега Капри"", - сообщается на сайте СК РФ.

Учредителю предприятия предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

Обыски по месту нахождения представительства ПАО "Мурманское морское пароходство" в Москве, а также по месту жительства обвиняемого проводили следователями СК России совместно с сотрудниками МВД России на транспорте по Северо-Западному федеральному округу и Центральному федеральному округу и УФСБ России по Мурманской области. В ходе обысков были изъяты документы по деятельности офшорных компаний. Обвиняемый доставлен в Мурманск по месту совершения преступления. "Сегодня судом будет рассмотрено ходатайство органов следствия об избрании обвиняемому меры пресечения", - сообщает ведомство.

В отношении члена совета директоров и учредителя ПАО "Мурманское морское пароходство" возбуждены два уголовных дела по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), он был задержан в среду. Следствие полагает, что руководством и правлением ММП в 2014-2019 годах принимались решения о незаконном выводе средств из оборота компании на общую сумму более 580 млн руб. Денежные средства расходовались на личные цели, в том числе на приобретение пакета акций самого ММП. Это привело к формированию задолженности по заработной плате на сумму более 100 млн руб. и невыплате налогов на сумму более 88 млн руб.

Проблемы пароходства

Финансовые проблемы у Мурманского морского пароходства длятся уже не один год. Около десятка судов остались в зарубежных портах, в том числе под арестом, из-за долгов судовладельца перед контрагентами. Моряки с судов неоднократно жаловались на задержки зарплаты, просроченные контракты, нехватку продуктов питания и топлива. За последний год три судна ММП, стоявших в США, Англии и Литве, были проданы с аукционов. Как ранее сообщал ТАСС координатор Международной федерации транспортных рабочих Сергей Фишов, в зарубежных портах сейчас остаются четыре судна ММП.

Два последних генеральных директора ММП стали фигурантами уголовных дел о невыплате зарплат и уклонении от уплаты налогов. Как сообщало Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ, одного из них суд признал виновным в невыплате заработной платы 10 работникам предприятия на общую сумму 2,8 млн руб. и приговорил к штрафу в 200 тыс. руб. Сменивший его руководитель, занимавший эту должность в период с февраля по июль 2019 года, был в начале сентября задержан в рамках расследования уголовного дела о невыплате зарплаты и неуплате налогов. Он подозревается в сокрытии более 88 млн руб., за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам.

Мурманское морское пароходство было основано в 1939 году, это одна из крупнейших судоходных компаний, работающих в российском секторе Арктики. Занимается перевалкой и транспортировкой нефти, геологоразведочными работами, перевозкой грузов и пассажиров на международном и внутреннем направлениях. Выполняло до 80% грузоперевозок на трассах Северного морского пути в рамках программы Северного завоза. Финансовые трудности само руководство компании ранее объясняло неблагоприятной конъюнктурой рынка морских перевозок.