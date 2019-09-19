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Мужчина получил 12 лет колонии за попытку сбыть 84 кг наркотиков в Екатеринбурге

Евгений Павлов в составе преступной группы сбывал наркотики на территории Свердловской, Московской областей и Приморского края

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор Евгению Павлову, который обвинялся в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

"Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил Павлова к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении прокуратуры.

Суд установил, что Евгений Павлов в составе преступной группы занимался сбытом наркотиков на территории Свердловской, Московской областей и Приморского края. В сентябре 2018 года он приобрел в Москве 84 кг синтетического наркотического средства, после чего организовал его доставку в Екатеринбург.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий преступная деятельность Павлова пресечена сотрудниками правоохранительных органов, ввиду чего ему не удалось осуществить сбыт приобретенного наркотика в особо крупном размере", - добавили в пресс-службе.

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