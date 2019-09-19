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Электроснабжение Тюкалинского района Омской области восстановлено

Света не было в 21 населенном пункте района

ОМСК, 19 сентября. /ТАСС/. Компания "Россети-Сибирь" восстановила подачу электроэнергии в Тюкалинском районе Омской области, где из-за аварии на подстанции рано утром в четверг без света остался 21 населенный пункт. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"В 18:40 (15:40 мск) специалисты Омского филиала" Россети Сибирь" приступили ко вводу в работу оборудования подстанции "Тюкалинская". В 21:05 (19:05 мск) электроснабжение Тюкалинского района восстановлено", - сказали в пресс-службе.

В аварийно-восстановительных работах были задействованы 16 бригад в составе 60 человек, 30 единиц техники и 92 передвижных дизельных генераторов, которые обеспечили электроснабжение соцобъектов района.

Авария на подстанции "Тюкалинская" произошла в 04:00 местного времени (01:00 мск). По данным Минэнерго Омской области, без электричества остался 21 населенный пункт Тюкалинского района, включая районный центр город Тюкалинск. Всего без света оказались около 13,5 тыс. человек. В районе был введен режим ЧС.

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