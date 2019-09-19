СМИ: при взрыве в столице Венесуэлы пострадали два человека

КАРАКАС, 19 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере два человека получили ранения в результате взрыва в столице Венесуэлы Каракасе. Об этом в четверг сообщила газета El Nacional.

По ее данным, инцидент произошел в четверг утром в ресторане, расположенном в районе Лас-Мерседес на востоке Каракаса. В результате взрыва пострадали двое сотрудников заведения, которые с ожогами были доставлены в ближайшую больницу.

Власти начали расследование. По предварительным данным, детонация могла произойти из-за утечки газа.