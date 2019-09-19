В Мехико более 20 человек пострадали в ходе учений по реагированию на землетрясения

МЕХИКО, 19 сентября. /ТАСС/. Крупные учения по реагированию на землетрясения в столице Мексики в четверг не обошлись без пострадавших. Об этом сообщила на пресс-конференции глава правительства мегаполиса Клаудия Шейнбаум.

"Получили травмы 26 человек", - сказала политик. По ее словам, жизни пострадавших находятся вне опасности. Во время учений, которые по традиции проводятся в годовщину разрушительных землетрясений 1985 и 2017 годов, власти проверяют готовность экстренных служб и жителей мегаполиса действовать в условиях стихийного бедствия.

Во всех районах столицы сработала система оповещения о подземных толчках, после чего началась организованная эвакуация из жилых и административных зданий, а также учебных заведений. К участию в мероприятии были приглашены около 7 млн человек. Ранее в среду в центре Мехико прошла церемония в память о погибших при землетрясениях. Ее по традиции возглавил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Удар стихии магнитудой 7,1 два года назад унес жизни порядка 360 человек, из них 228 погибли в Мехико. Подземный толчок 1985 года стал одним из самых разрушительных в современной истории Мексики. Землетрясение магнитудой 8,1 тогда уничтожило сотни зданий только в столице. Общее количество погибших, по разным оценкам, составило от 10 тыс. до более чем 40 тыс. человек.