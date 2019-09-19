В Грозном произошел пожар в крупном ТЦ

ГРОЗНЫЙ, 19 сентября. /ТАСС/. Пожар произошел в крупном торгово-развлекательном центре в Грозном, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе республиканского МЧС.

"Пожар в торговом центре "Гранд парк". Горит магазин на первом этаже. На место направлены силы и средства по повышенному рангу вызова", - отметили в МЧС.

"Была проведена эвакуация. Предварительно пострадавших нет", - отметили в пресс-службе.

В МЧС уточнили, что в тушении пожара задействованы 12 единиц техники и 50 человек.

По данным источника в экстренных службах, площадь возгорания увеличилась до 300 кв. м.

"Площадь увеличилась, горит обшивка и частично кровля здания", - сказал собеседник агентства.

В новость внесены изменения (21:22 мск) - уточняется площадь пожара.