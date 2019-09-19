Площадь пожара в ТЦ в Грозном возросла до 700 кв. м

ГРОЗНЫЙ, 19 сентября. /ТАСС/. Площадь пожара в торгово-развлекательном центре в Грозном увеличилась с 300 кв. м до 700 кв. м. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе управления МЧС по Чеченской Республике.

"Возгорание произошло на третьем этаже. Площадь пожара - 700 кв. м", - рассказал собеседник агентства.

Из здания была проведена эвакуация персонала и посетителей. К тушению пожара привлечены 12 пожарных расчетов, 50 человек.

В пресс-службе МЧС России в свою очередь сообщили о локализации возгорания.

"Объявлена локализация пожара на площади 700 кв. м", - сообщили в МЧС.

Как сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Движение по проспекту Кадырова в центре Грозного ограничено из-за пожара, передает корреспондент ТАСС.

По данным корреспондента, здание ТРЦ оцеплено, за оцеплением много прохожих. В данный момент открытого горения не видно, продолжает идти дым.

Торгово-развлекательный центр (ТРЦ) "Гранд-парк" - самый крупный торгово-развлекательный центр Чечни, расположен в центре Грозного на проспекте Кадырова. По данным из открытых источников, в здании ТРЦ более 20 магазинов, кинотеатр, развлекательный клуб, детский развлекательный парк. Рядом с торговым центром расположена наземная и подземная парковки.

В новость внесены изменения (21:53 мск) - добавлена информация о локализации пожара.