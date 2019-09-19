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В Петербурге "Газель" врезалась в фуру

В результате ЧП погиб человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Водитель "Газели" в четверг вечером не справился с управлением и врезался в припаркованную фуру в Московском районе Петербурга, от полученных травм он погиб на месте, еще один человек получил серьезные травмы. Как сообщили в четверг журналистам в региональном ГУ МВД, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

"У дома 28 на Кубинской улице автомобиль "Газель" под управлением 27-летнего мужчины совершил наезд на припаркованный автомобиль Scania с полуприцепом. В результате аварии водитель "Газели" скончался на месте происшествия, его пассажир - мужчина, получил тяжелые травмы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказано в распространенном управлением сообщении.

В ГУ МВД также отметили, что в момент ДТП в салоне фуры никого не было. Устанавливаются все обстоятельства и причины аварии.

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