Кадыров заявил, что крупный пожар в ТЦ в Грозном потушен

Кадыров заявил, что крупный пожар в ТЦ Грозного потушен, жертв и пострадавших нет.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, открытое горение было ликвидировано в 21:58 мск. Сообщалось, что из здания была проведена эвакуация персонала и посетителей. К тушению пожара привлекли 12 пожарных расчетов, 50 человек.

Торгово-развлекательный центр (ТРЦ) "Гранд-парк" - самый крупный торгово-развлекательный центр Чечни, расположен в центре Грозного на проспекте Кадырова. По данным из открытых источников, в здании ТРЦ более 20 магазинов, кинотеатр, развлекательный клуб, детский развлекательный парк. Рядом с торговым центром расположена наземная и подземная парковки.