Суд не стал прекращать дело в отношении обвиняемой во взрыве в метро Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Московский окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге в четверг отказал в удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного дела в отношении обвиняемой по делу о теракте в петербургском метрополитене 3 апреля 2017 года Шохисты Каримовой. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Адвокат Каримовой Виктор Дроздов в четверг заявил ходатайство о прекращении дела в отношении его подзащитной в связи с отсутствием постановления о возбуждении дела в материалах.

"В удовлетворении данного ходатайства отказано", - сказал собеседник агентства.

Теперь суд продолжит допрашивать обвиняемых по делу о теракте.

Об уголовном деле

Перед судом предстали предполагаемый организатор теракта Аброр Азимов и возможные соучастники преступления: Сейфулла Хакимов, Дилмурад Муидинов, Содик Ортиков, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Бахрам Эргашев, Ибрагим Эрматов, Шохиста Каримова, Акрам Азимов и Мухамадюсуп Эрматов. Обвиняемым по делу о взрыве вменяется участие в террористическом сообществе, теракте, содействие террористической деятельности, незаконное изготовление и оборот взрывных устройств.

По версии следствия, террорист-смертник Акбаржон Джалилов 3 апреля 2017 года пронес в метро в Санкт-Петербурге два взрывных устройства. Одну бомбу он оставил на платформе станции "Площадь Восстания", однако ее своевременно нашли и обезвредили. Вторую бомбу Джалилов взорвал в вагоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". В результате взрыва погибли 15 человек, 67 получили ранения.

Свою вину подсудимые еще в рамках досудебного расследования не признали. Рассмотрение уголовного дела по существу началось в апреле 2019 года. Председательствует в коллегии судья Андрей Морозов.