В горевшем ТЦ в Грозном были выявлены нарушения норм пожарной безопасности

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Сотрудники МЧС вместе с прокуратурой обнаружили в торговом центре "Гранд-парк" в Грозном семь нарушений норм пожарной безопасности. Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС, они были выявлены в апреле 2018 года. Очередная проверка была запланирована на 25 ноября 2019 года.

"В апреле 2018 года в ходе проверки совместно с прокуратурой было выявлено семь нарушений в ТЦ "Гранд парк" в Грозном и возбуждено административное дело в отношении должностного лица, ответственного за пожарную безопасность", - сказал представитель МЧС.

Он уточнил, что за нарушения был выписан штраф. 25 ноября 2019 года была запланирована еще одна проверка, которая в том числе должна показать, устранены ли нарушения.

Весной-летом 2018 года МЧС, совместно с прокуратурой, провели массовые проверки торговых центров после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове в марте 2018 года. Тогда в ходе проверок были выявлены десятки тысяч нарушений требований пожарной безопасности.

Пожар в ТЦ "Гранд Парк" возник в четверг вечером. Его общая площадь составила 700 кв. метров. Сейчас он уже ликвидирован. Пострадавших нет.