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Число оставшихся без электричества в Башкирии снизилось до 10 тыс. человек

Без света остаются 79 населенных пунктов

ТАСС, 19 сентября. Энергетики восстановили подачу электричества более 26 тыс. жителей Башкирии. Без электроэнергии остаются свыше 10,5 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг ГУ МЧС по республике.

По данным ООО "Башкирэнерго", из-за шквалистого ветра на территории республики зарегистрировано отключение электроэнергии в 158 населенных пунктах. Там проживают 36 тыс. 626 человек.

В ликвидации последствий задействовано 477 человек и 172 единицы техники.

"По состоянию на 22:00 (20:00 мск) отключенными остаются 79 населенных пунктов с населением 10 тыс. 630 человек в 4231 доме. Также зафиксировано 63 случая падения деревьев, 10 случаев падения рекламных щитов, повреждено 9 автомобилей, 16 случаев срыва кровли и 2 остановки общественного транспорта", - отмечается в сообщении.

По данным МЧС, в Центр управления в кризисных ситуаций республики поступили сообщения о массовых аварийных отключениях электроэнергии, падениях деревьев, рекламных щитов, повреждениях автомобилей и срывах кровель из-за непогоды. Пострадавших в результате разгула стихии нет.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан. Работы по восстановлению электричества продолжаются. Энергетики планируют полностью завершить их в пятницу утром. Ранее глава региона Радий Хабиров написал в четверг на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что электроснабжение в большинстве населенных пунктов Башкирии будет восстановлено к ночи.

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