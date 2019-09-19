Число оставшихся без электричества в Башкирии снизилось до 10 тыс. человек

ТАСС, 19 сентября. Энергетики восстановили подачу электричества более 26 тыс. жителей Башкирии. Без электроэнергии остаются свыше 10,5 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг ГУ МЧС по республике.

По данным ООО "Башкирэнерго", из-за шквалистого ветра на территории республики зарегистрировано отключение электроэнергии в 158 населенных пунктах. Там проживают 36 тыс. 626 человек.

В ликвидации последствий задействовано 477 человек и 172 единицы техники.

"По состоянию на 22:00 (20:00 мск) отключенными остаются 79 населенных пунктов с населением 10 тыс. 630 человек в 4231 доме. Также зафиксировано 63 случая падения деревьев, 10 случаев падения рекламных щитов, повреждено 9 автомобилей, 16 случаев срыва кровли и 2 остановки общественного транспорта", - отмечается в сообщении.

По данным МЧС, в Центр управления в кризисных ситуаций республики поступили сообщения о массовых аварийных отключениях электроэнергии, падениях деревьев, рекламных щитов, повреждениях автомобилей и срывах кровель из-за непогоды. Пострадавших в результате разгула стихии нет.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан. Работы по восстановлению электричества продолжаются. Энергетики планируют полностью завершить их в пятницу утром. Ранее глава региона Радий Хабиров написал в четверг на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что электроснабжение в большинстве населенных пунктов Башкирии будет восстановлено к ночи.