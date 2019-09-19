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СМИ: истребитель потерял в небе над Германией два подвесных бака

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет

БЕРЛИН, 19 сентября. /ТАСС/. Истребитель-бомбардировщик Tornado ВВС Германии, находясь в небе над землей Шлезвиг-Гольштейн, потерял два подвесных топливных бака. Об этом сообщило в четверг агентство DPA со ссылкой на представителя военно-воздушных сил ФРГ.

Как отмечается, на момент ЧП баки уже были пусты, без топлива. Один из них упал и был обнаружен в поле в районе Восточный Гольштейн на севере Германии. Другой пока не нашли. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Tornado возвращался на авиабазу Шлезвиг в коммуне Ягель с учений. Причина, по которой самолет потерял баки, пока неизвестна.

Как ожидается, срок эксплуатации состоящих на вооружении у Бундесвера Tornado истекает в 2025 году. В настоящее время ВВС ФРГ располагают примерно 85 Tornado. При этом правительство ФРГ пока не хочет полностью отказываться от Tornado, способных нести ядерные снаряды.

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