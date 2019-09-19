Подозреваемые в организации незаконной миграции в Крыму полицейские арестованы

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Полицейские, которых подозревают в организации незаконной миграции в Республике Крым, заключены под стражу по решению суда. Об этом сообщили журналистам в Главном следственном управлении СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

"Только что в Киевском районном суде города Симферополя была избрана мера пресечения членам преступной группы, задержанной накануне по подозрению в получении взяток от лиц, обратившихся за ускоренным и беспрепятственным оформлением гражданства Российской Федерации. Следствием в суд было подано ходатайство об избрании меры пресечения в отношении всех шести фигурнатов", - рассказали в пресс-службе.

Представитель ведомства уточнил, что под стражу заключены начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Ялта, его заместитель и трое посредников. Меру пресечения в отношении еще одного фигуранта суд планирует избрать завтра.

Ранее в республике выявили преступную группу по организации незаконной миграции, организатором которой был начальник отдела по вопросам гражданства УМВД России по городу Ялте и его подчиненные, а также местные жители.

В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки организованной группой в крупном размере").