Президент лишенного лицензии банка "Прайм Финанс" отправлен под домашний арест

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Приморский районный суд Петербурга в четверг вечером отправил под домашний арест президента банка "Прайм Финанс" Михаила Табунова в рамках расследования дел о фальсификациях и растратах. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе судов Петербурга.

"Приморский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, отказав следствию в страже, в отношении Михаила Табунова", - сказали в пресс-службе.

Табунова подозревают в фальсификации документов учета и финансовой отчетности, а также в присвоении и растрате. Как полагает следствие, он, будучи материально ответственным лицом, используя свое служебное положение, занимая должность председателя правления банка "Прайм Финанс", в период с осени 2015 года по май 2019 года в составе группы неустановленных лиц, вступил в сговор на совершение присвоения денежных средств банка в особо крупном размере. Для этого он неоднократно забирал наличные денежные средства из кассы дополнительного офиса. В мае этого года в результате внезапной ревизии в сейфовой комнате была выявлена недостача.

Кроме того, как считает следствие, Табунов и иные лица направляли в центр по обработке отчетности кредитных организаций в Центробанк РФ недостоверные сведения, в том числе и о капитале банка.

В июне 2019 года Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского банка "Прайм Финанс" в связи с полной утратой собственных средств вследствие выявленной регулятором недостачи денежных средств в кассе в размере более 268 млн руб. В частности, оценка, проведенная временной администрацией банка, показала, что активы организации составляют 735,73 млн руб. В то же время обязательства банка превышают 946,64 млн руб.

Информацию о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, ЦБ направил в июне в правоохранительные органы. Кредитно-финансовая организация занимала 366-е место в банковской системе РФ.