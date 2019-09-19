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Число пострадавших в ДТП с участием микроавтобуса в Дагестане возросло до 10 человек

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель Hyundai Solaris, который выехал на встречную полосу

МАХАЧКАЛА, 20 сентября. /ТАСС/. Количество пострадавших в ДТП с участием микроавтобуса в Каякентском районе Дагестана на федеральной автодороге "Кавказ" выросло до 10. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в районной ЕДДС.

"В результате ДТП два человека погибли, восемь человек с различными травмами госпитализированы в Каякентскую ЦРБ. Погибли житель Ахтынского района 1993 года рождения и житель Каякентского района 1994 года рождения. Среди пострадавших трое граждан Азербайджана", - рассказал собеседник ТАСС.

По его словам, в ДТП участвовали микроавтобус с азербайджанскими госномерами, а также "Лада Гранта" и Hyundai Solaris с российскими госномерами. "По предварительным данным, водитель Hyundai Solaris выехал на встречную полосу", - добавил собеседник агентства.

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