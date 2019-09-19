Крупный пожар произошел на овощном складе в приморском Уссурийске

ТАСС, 20 сентября. Пожар произошел на овощном складе в городе Уссурийске Приморского края. Его локализовали на площади 700 кв.м сообщили ТАСС в пятницу в ГУ МЧС по Приморскому краю.

"В 07:30 местного времени (00:30 мск) локализован пожар на площади около 700 кв. м в одноэтажном овощном складе на улице Лимичевской. Ведутся работы по ликвидации возгорания. Пострадавших в результате пожара нет", - сказал собеседник агентства.

Сообщение о пожаре поступило на пульт пожарной охраны города Уссурийск в 05:26 по местному времени (22:26 мск) в пятницу. "Немедленно на место происшествия были направлены пожарные расчеты, которые прибыли по указанному адресу спустя девять минут. На месте работают 9 единиц техники и 40 человек личного состава. Угрозы распространения огня на соседние строения нет", - сообщили в региональном главке МЧС.