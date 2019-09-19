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Один человек погиб при пожаре в жилом доме во Владивостоке

Площадь возгорания составила 100 кв. м

ВЛАДИВОСТОК, 20 сентября. /ТАСС/. Деревянный жилой дом полностью сгорел во Владивостоке в ночь на пятницу. В результате происшествия погиб один человек, сообщается на сайте регионального МЧС.

"Поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Металлистов. Спустя 10 минут на место пожара прибыли первые пожарные расчеты, которые немедленно приступили к тушению. Горел деревянный жилой дом по всей площади. Возникла угроза перехода огня на рядом стоящий двухэтажный дом. В 05:13 (22:13 мск) пожар полностью ликвидирован на общей площади 100 кв. метров. На месте происшествия обнаружено тело женщины без признаков жизни, его незамедлительно передали врачам скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

В тушении пожара было задействовано 35 человек и 8 единиц техники.

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