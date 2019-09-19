Полиция сообщила о самоубийстве мужчины в офисе Facebook в Калифорнии

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Мужчина в четверг покончил с собой в здании американской компании Facebook в городе Менло-Парк (штат Калифорния). Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте городской полиции Менло-Парка.

"В управление полиции Менло-Парка приблизительно в 11:30 [21:30 мск] 19 сентября 2019 года поступил звонок 911 <...> Полицейские и пожарные Менло-Парка выехали на место происшествия, обнаружив пострадавшего без сознания. Пожарные и врачи оказали ему первую медицинскую помощь, но не смогли вернуть жертву к жизни", - уточнили органы правопорядка.

По их словам, речь идет об "очевидном самоубийстве". Имя погибшего не разглашается.

Компания Facebook была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. Штаб-квартира и головной офис компании расположены в Менло-Парке. Facebook является одной из ведущих сетей в мире. Согласно последним оценкам, ее совокупная ежемесячная аудитория превышает 2,4 млрд пользователей.