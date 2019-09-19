Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на 4 км

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 сентября. /ТАСС/. Пепловый выброс на высоту 4 км произошел в пятницу из кратера вулкана Шивелуч на Камчатке, сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"В пятницу зарегистрирован выброс пепла на высоту 4 км из кратера Шивелуча. По спутниковым данным, 194-километровый шлейф дрейфует на юго-восток от вулкана", - сообщили в KVERT.

Там отметили, что на Шивелуче продолжается рост лавового купола, отмечается сильная фумарольная активность и сход раскаленных лавин. Вулкану присвоен повышенный - оранжевый код опасности для авиации. Вулканический пепел, представляющий собой частицы магматического материала диаметром до 2 мм, попадая в механизмы самолетов, способен вывести их из строя.

В региональное управление МЧС сообщения о пеплопадах в населенных пунктах не поступали.

Вулкан Шивелуч (от ительменского "суелич" - курящаяся гора) - самый северный действующий вулкан Камчатки и один из самых крупных. Периметр его основания достигает 1300 км, высота - 3283 м. Вулкан, последнее извержение которого происходило в сентябре 2018 года, расположен на расстоянии 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 450 км от Петропавловска-Камчатского.