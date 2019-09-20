В камчатских поселках выпал пепел после выброса из кратера вулкана Шивелуч

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 сентября. /ТАСС/. Незначительное выпадение пепла зарегистрировано в двух камчатских поселках после выброса из кратера вулкана Шивелуч, сообщила в пятницу пресс-служба регионального главка МЧС.

"По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), утром 20 сентября на вулкане Шивелуч зафиксировали пепловый выброс до 4000 м. Зарегистрировано незначительное выпадение пепла в поселке Усть-Камчатск и селе Крутоберегово Усть-Камчатского района. Угроза для жизни людей отсутствует", - говорится в сообщении.

Пепловый шлейф распространился в юго-восточном направлении от вулкана в сторону Камчатского залива. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Туристических групп там не зарегистрировано.

По данным KVERT, на Шивелуче продолжается рост лавового купола, отмечается сильная фумарольная активность и сход раскаленных лавин. Вулкану присвоен повышенный - оранжевый код опасности для авиации. Вулканический пепел, представляющий собой частицы магматического материала диаметром до 2 мм, попадая в механизмы самолетов, способен вывести их из строя.

Вулкан Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки и один из самых крупных. Периметр его основания достигает 1300 км, высота - 3283 метра. Вулкан, последнее извержение которого происходило в сентябре 2018 года, расположен в 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района и в 450 км от Петропавловска-Камчатского.