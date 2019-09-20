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Пожар на овощном складе в Приморье потушен

Ведутся разбор завалов и проливка тлеющих участков

ТАСС, 20 сентября. Пожарные полностью ликвидировали возгорание на овощном складе площадью 700 кв. м в городе Уссурийске Приморского края. Пожар возник в ночь на пятницу. Об этом сообщается на сайте регионального МЧС.

"Пожар на овощном складе в Уссурийске потушен. Оперативно предпринятые меры позволили в 09:33 (02:33 мск) ликвидировать открытое горение. Сейчас проводятся разбор завалов и проливка тлеющих участков. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Всего в тушении пожара задействовали 40 человек и 9 единиц техники.

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РоссияПриморский край
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