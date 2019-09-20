В Кузбассе арестовали водителя, насмерть сбившего школьника

КЕМЕРОВО, 20 сентября. /ТАСС/. Водителя, в состоянии алкогольного опьянения сбившего школьника и скрывшегося с места ДТП, арестовали в Кемеровской области. Об этом сообщается на сайте МВД региона.

Мужчину задержали 17 сентября в результате плана "Перехват". Предварительно установлено, что в Рудничном районе Кемерова находившийся в состоянии алкогольного опьянения водитель Toyota Corolla сбил подростка, который шел по обочине дороги и вел рядом с собой велосипед. Мужчина скрылся с места происшествия. Ребенок умер на месте до приезда скорой помощи.

"Поскольку с места происшествия водитель скрылся, мер к оказанию помощи пострадавшему не предпринял, вину в предъявленном обвинении не признал, следователь обратился в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. 19 сентября 2019 года Заводским районным судом г. Кемерово водителю избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении.

Обвинение предъявлено по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Максимальное наказание - лишение свободы на пять лет.