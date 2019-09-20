Электроснабжение жителей Башкирии полностью восстановили после аварий из-за сильного ветра

ТАСС. 20 сентября. Энергетики полностью восстановили подачу электричества жителям Башкирии, сообщается в пятницу на сайте регионального МЧС. Без света накануне оставались более 10 тыс. человек, еще 26 тыс. жителей были подключены ранее.

В Центр управления в кризисных ситуациях 19 сентября поступили сообщения о массовых аварийных отключениях электроэнергии, поваленных деревьях, рекламных щитах, повреждениях автомобилей и срыве кровель домов из-за непогоды.

"По состоянию на 04:00 мск 20 сентября 2019 года все абоненты подключены. Заявки по упавшим деревьям и повреждению рекламных щитов отработаны в полном объеме", - говорится в сообщении.

По данным ООО "Башкирэнерго", из-за шквалистого ветра на территории республики зарегистрированы отключения электроэнергии в 158 населенных пунктах, где проживают 36 626 человек. В ликвидации последствий были задействованы 477 человек и 172 единицы техники. Пострадавших от стихии нет.