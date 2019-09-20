В ФСБ сообщили, что следственные действия с гражданами КНДР будут вести на судах

ВЛАДИВОСТОК, 20 сентября. /ТАСС/. Следственные действия с рыбаками из КНДР, напавшими на российских пограничников в Японском море, будут вестись на борту судов и в присутствии генерального консула народно-демократической республики. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

"Они [суда с гражданами КНДР] будут находиться на рейде [порта]. К ним должен прийти Генконсул и, наверное, представители следственного управления. [Все следственные действия и проверки] <...> должны проходить на судах", - сообщил собеседник агентства.

Конвой прибыл в порт Находка в пятницу, серьезно задержавшись в пути от места задержания в Японском море. Причинами задержки стали неблагоприятная погода и тихоходность некоторых корейских судов.

По информации ФСБ России, во вторник российские пограничники во время патрулирования в районе банки Кито-Ямато в Японском море, где традиционно ведется рыбный промысел, обнаружили две шхуны и одиннадцать мотоботов, экипажи которых занимались браконьерством в исключительной экономической зоне РФ. Экипаж одной из лодок совершил вооруженное нападение на пограничников, в результате четверо военнослужащих погранслужбы пострадали, один из них получил огнестрельные ранения. В ФСБ сообщили, что их состояние удовлетворительное, угрозы для жизни нет.

Всего был задержан 161 гражданин КНДР. Среди иностранцев есть пострадавшие, им оказана помощь. По факту нападения на пограничников возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").