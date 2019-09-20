В Хабаровске главу коммунальной службы осудили за гибель ребенка на детской площадке

ТАСС, 20 сентября. Суд в Хабаровске признал генерального директора коммунальной компании виновным в гибели ребенка на детской площадке, которая находилась на обслуживании данной организации. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Во время игры на детской площадке на восьмилетнего мальчика упала металлическая горка. От полученных травм ребенок умер. Трагедия произошла в сентябре 2017 года в Краснофлотском районе Хабаровска.

"Собранные следственными органами... доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 35-летнего генерального директора коммунальной организации, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей")", - говорится в сообщении.

Руководитель организации до происшествия поручил подчиненным переместить металлическую горку на новое место. Следователи установили, что объект не был закреплен надлежащим образом. Кроме того, коммунальная служба не получила соответствующее разрешение на перенос горки от администрации города, чьи сотрудники должны были провести приемку.

"Генеральный директор проигнорировал данные требования, более того, самостоятельно не проконтролировал работы, выполненные его подчиненными, что в итоге привело к смерти ребенка <...> Следственными органами собрано достаточно доказательств причастности мужчины к совершенному преступлению. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы", - уточняется в сообщении.

Отмечается, что в ходе следствия мужчина вину не признал. Ранее после инцидента также осудили начальника отдела жилищно-эксплуатационного участка данной коммунальной организации. Женщине назначили наказание в виде 2,5 лет лишения свободы.