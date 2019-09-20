{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В центре Москвы у мужчины украли из кармана 1 млн рублей

Полиция возбудила уголовное дело

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Двое неизвестных в центре Москвы украли у мужчины из кармана брюк 1 млн рублей. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

"В полицию поступило сообщение о краже по адресу: ул. Краснопрудная, д. 11, стр. 1. Прибывшие на место полицейские установили, что на парковке по указанному адресу двое неизвестных совершили у мужчины кражу 1 млн рублей из кармана брюк, а затем скрылись", - сказали в ведомстве.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело.

Теги
Россия
Пожар в ТЦ "Гранд-парк" в Грозном
Прокуратура начала проверку после пожара в ТРЦ "Гранд Парк" в Грозном
Площадь возгорания составила 700 кв. м, пострадавших нет
Читать полностью