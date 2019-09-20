В Приморье осуждены участники ОПГ за попытку контрабанды бивней мамонта и женьшеня

ВЛАДИВОСТОК, 20 сентября. /ТАСС/. Суд в Приморье признал пятерых участников преступной группы виновными в покушении на незаконное перемещение через границу контрабандных бивней мамонта и краснокнижного женьшеня на более чем 8,5 млн рублей. Об этом в пятницу сообщается на сайте прокуратуры Приморского края. В числе осужденных двое иностранцев.

"Суд назначил иностранным гражданам наказание в виде реального лишения свободы (по 2,5 года каждому) в исправительной колонии общего режима. Трое местных жителей осуждены на два года лишения свободы условно с испытательным сроком по два года каждый", - говорится в сообщении. Кроме того, осужденные жители края также должны будут выплатить штраф до 300 тыс. рублей. Иностранцев признали виновными в незаконном пересечении российской границы.

Преступление было совершено в октябре 2018 года. Участники группы были задержаны, свою вину они признали. "Фигуранты, действуя группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений пытались незаконно переместить через границу России 541 корень дикорастущего женьшеня (рыночная стоимость которого составляла свыше 8,5 млн рублей) и 27 бивней мамонта. <…> местные жители должны были передать корни женьшеня и бивни мамонта иностранцам в районе 12 пограничного буя акватории озера Ханка. <…> их действия были пресечены сотрудниками Пограничного Управления ФСБ России по Приморскому краю", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Уголовное дело расследовалось по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (покушение на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере). Корень женьшеня действующим законодательством отнесен к стратегически важным ресурсам дикой флоры.