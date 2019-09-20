Фигурантам дела о пожаре в лагере "Холдоми" продлен срок ареста до 22 декабря

ХАБАРОВСК, 20 сентября. /ТАСС/. Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре продлил сроки содержания под стражей фигурантам дела о пожаре в лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми", где погибли дети. Об этом сообщил ТАСС представитель "Холдоми".

В конце июля суд Солнечного района Хабаровского края арестовал директора лагеря Максима Кузнецова, владельца горнолыжного комплекса "Холдоми" Виталия Бурлакова, а также начальника отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному району управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Эдуарда Новгородцева. Их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ), и халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

"Кузнецову продлили срок содержания под стражей до 22 декабря. Бурлакову и Новгородцеву также продлили сроки до этой даты", - сказал собеседник.

По версии следствия, в июле в лагере проводились плановые учения, в ходе которых Новгородцев обнаружил, что размещение детей в палаточном городке было организовано с нарушением противопожарных норм. При этом он не принял мер, чтобы обязать руководство лагеря исправить допущенные нарушения. В свою очередь Бурлаков и Кузнецов не обеспечили надлежащее оказание услуг, связанных с организацией детского отдыха. Уголовные дела объединены в одно производство.

Пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" произошел в ночь на 23 июля. Погибли четверо детей. Площадь возгорания составила 2,4 тыс. кв. м, из 26 палаток сгорели 20.