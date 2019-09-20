В Москве задержаны двое мужчин, которые угнали грузовик "КамАЗ" за 4,5 млн рублей

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Полиция задержала двух мужчин в Москве, которые угнали автомобиль "КамАЗ" стоимостью около 4,5 млн рублей. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"В полицию поступило заявление от представителя одной из столичных организаций о краже принадлежащего компании автомобиля марки "КамАЗ" стоимостью около 4,5 млн рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УУР ГУ МВД России по Москве задержали двух подозреваемых. Ими оказались ранее судимые приезжие в возрасте 29 и 33 лет", - сказали в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что злоумышленники с помощью подручных средств завели автомобиль, который был припаркован на неохраняемой территории на Коровинском шоссе, а затем скрылись. Сейчас похищенный автомобиль изъят и передан организации.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ "Кража". Подозреваемым предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.