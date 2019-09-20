В полиции назвали предварительную причину ДТП в Дагестане, в котором погибли два человека

МАХАЧКАЛА, 20 сентября. /ТАСС/. Виновником ДТП в Дагестане, в результате которого погибли два человека и еще пятеро были доставлены в больницу, по предварительным данным, стал водитель легковой машины Hyundai Solaris. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

"По предварительным данным, 51-летний житель селения Новый Каякент, управляя Hyundai Solaris, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом Mercedes Benz Sprinter под управлением гражданина Азербайджана, после чего врезался в ВАЗ-219010", - сообщил представитель министерства.

По его словам, водитель автомобиля ВАЗ и пассажир Hyundai Solaris погибли на месте, водитель Hyundai Solaris и четыре пассажира из микроавтобуса были доставлены в больницу Каякентского района республики.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - добавил представитель МВД.

ДТП с участием двух легковых автомобилей и микроавтобуса произошло около 21:30 четверга на 884-м километре федеральной автодороги "Кавказ" в Каякентском районе Дагестана. Ранее представитель районной ЕДДС сообщал ТАСС, что в результате ДТП погибли два человека, 8 госпитализированы.