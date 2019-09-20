Представление Генпрокуратуры на смягчение приговора Устинову поступило в Мосгорсуд

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд получил представление Генеральной прокуратуры на смягчение приговора актеру Павлу Устинову, осужденному на 3,5 года за применение насилия к сотруднику Росгвардии во время несанкционированной акции в Москве. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

"Представление Генеральной прокуратуры на приговор в отношении Павла Устинова поступило в Московский городской суд", - сказала Солопова. Ранее приговор обжаловала защита Устинова, даты рассмотрения жалобы и представления ГП пока не назначены.

Как сообщил накануне заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев, надзорное ведомство не оспаривает доказанность вины Устинова и правильность квалификации его действий, но полагает, что приговор подлежит изменению в связи с несправедливостью назначенного ему наказания вследствие его чрезмерной суровости. Генпрокуратура просит назначить приговор, не связанный с лишением свободы.

В пятницу Мосгорсуд рассмотрит ходатайство Генпрокуратуры на изменение избранной Устинову ранее меры пресечения в виде ареста.