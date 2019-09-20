В Москве задержан подозреваемый в краже рыбной продукции почти на 2,5 млн рублей

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Полицейские задержали в Москве подозреваемого в краже рыбной продукции на 2 млн 480 тыс. рублей, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом ТАСС в пятницу сообщила заместитель руководителя пресс-службы ГУ МВД по Москве Екатерина Гузь.

"В дежурную часть территориального отдела полиции обратился представитель одной из организаций. По словам заявителя, неизвестный проник в склад на Новохохловской улице и похитил оттуда более двух тонн рыбной продукции, принадлежащей компании. Общий материальный ущерб составил около 2 млн 480 тысяч рублей", - сообщила она.

По словам Гузь, полиции удалось задержать подозреваемого. "Было установлено, что злоумышленник, заранее подобрав ключ, проник в помещение склада и похитил оттуда рыбную продукцию. После чего на арендованной машине перевез груз в заранее подготовленное помещение, где планировал хранить его до реализации. В настоящее время похищенный товар изъят и возвращен владельцу", - отметила она.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("Кража").