Экс-советнику главы правительства Дагестана предъявлено обвинение в рамках дела Хасавова

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы изберет меру пресечения бывшему советнику председателя правительства республики Дагестан Абдусаламу Джамалутдинову и главному инспектору Счетной палаты республики Вадиму Юсуфову, обвиняемым по делу ранее арестованного адвоката Дагира Хасавова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В пятницу суд рассмотрит ходатайства следствия об избрании в отношении Джамалутдинова меры пресечения в виде заключения под стражу до 16 ноября, а в отношении Юсуфова - в виде домашнего ареста", - сказала пресс-секретарь суда.

Фигурантам дела, как и адвокату Хасавову, предъявлено обвинение в воспрепятствовании осуществлению правосудия путем принуждения потерпевшего к даче ложных показаний, соединенном с шантажом и совершенном организованной группой (ч. 1 ст. 294 и ч. 4 ст. 309 УК РФ).