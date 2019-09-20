В генконсульстве России рассказали о состоянии детей, облитых горящим маслом в Турции

АНКАРА, 20 сентября. /ТАСС/. Состояние трех граждан России, включая двух детей, которые получили ожоги во время фаер-шоу в отеле в Анталье на юге Турции, оценивается как удовлетворительное. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении генконсульства РФ в Анталье.

"18 сентября в ходе фаер-шоу в одном из отелей Аланьи [город в провинции Анталья] произошел несчастный случай, в результате которого пострадали российские граждане А. Н., 2009 г. р., Е. Н., 2015 г. р., и И. Н.,1995 г. р. С ожогами разной степени они были госпитализированы в местную больницу и находятся под наблюдением врачей. По информации медучреждения, пострадавшим оказывается необходимая помощь в полном объеме. Состояние пациентов удовлетворительное", - отмечается в тексте.

В российской дипмиссии также проинформировали, что "одна из пострадавших уже выписана, двое несовершеннолетних россиян в ближайшие сутки останутся под наблюдением врачей". Генконсульством "выясняются обстоятельства инцидента", а также "направлен соответствующий запрос в местные правоохранительные органы".