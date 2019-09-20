СМИ: груз наркотиков обнаружен на судне, обслуживающем космодром в Куру

ПАРИЖ, 20 сентября. /ТАСС/. Французская полиция пресекла попытку перевозки наркотиков на грузовом судне, обслуживающем космодром в Куру (Французская Гвиана). Об этом сообщили в пятницу газета Le Parisien и Agence France-Presse (АFP).

Согласно их сведениям, инцидент произошел еще 5 августа, но известно о нем стало только сейчас. Судно было специально оборудовано для перевозки первой ступени ракеты "Ариан", а также элементов носителей "Союз" и "Вега". Оно останавливается в порту Париакабо, который обслуживает Гвианский космический центр, и находится под строгой охраной.

Судно 5 августа отходило от причала, так как ему предстоял рейс во Францию. В этот момент от его кормы оторвался небольшой, незаметно укрепленный за бортом контейнер. Когда полиция и таможенники его выловили и вскрыли, в нем оказались наркотики.

Как сообщил в четверг прокурор города Кайенна (административный центр Французской Гвианы) Самюэль Финьель, "внутри контейнера было около 8 кг кокаина". По его данным, расследование поручено специальной межрегиональной группе юридической полиции, базирующейся в городе Фор-де-Франс (Мартиника). Прокурор уточнил, что данное подразделение выбрано потому, что "располагает большими возможностями для подобного расследования".

Корпорация Arianespace и Национальный центр космических исследований (Cnes), к которым агентство АFP обратилось за разъяснениями, никак не прокомментировали инцидент.